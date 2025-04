Atlético-MG x Maringá: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Brasil

A partida entre Maringá e Atlético-MG acontece nesta terça-feira, 29, às 19h30, no Estádio Willie Davids, em Maringá, válida pela Copa do Brasil. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

O Maringá, clube da Série C do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o atual campeão da Copa do Brasil, o Atlético-MG, que vem de uma ótima fase no futebol nacional. Esta partida promete ser um grande desafio para o time da casa, que buscará surpreender o Galo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Maringá x Atlético-MG hoje pela Copa do Brasil?

O jogo entre Maringá e Atlético-MG, às 19h30, será transmitido ao vivo pelo Prime Video.

Como assistir online o jogo do Maringá x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.