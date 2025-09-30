Esporte

Atlético-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Atlético-MG e Juventude é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13h49.

O Atlético-MG recebe o Juventude nesta terça-feira, 30, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Atlético-MG chega para o confronto na 14ª posição, com 28 pontos, após vencer o Mirassol por 1 a 0, no último sábado (27), e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Juventude, 17º colocado, com 22 pontos, empatou em 1 a 1 com o Internacional também no sábado, 27, e busca um bom resultado para seguir fora do Z4.

Prováveis Escalações:

  • Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel. Técnico: Jorge Sampaoli
  • Juventude: Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas, Marcelo Hermes; Jadson, Luis Mandaca, Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, 30, às 21h30, entre Atlético-MG e Juventude terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

