Atlético-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13h49.
O Atlético-MG recebe o Juventude nesta terça-feira, 30, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.
O Atlético-MG chega para o confronto na 14ª posição, com 28 pontos, após vencer o Mirassol por 1 a 0, no último sábado (27), e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Juventude, 17º colocado, com 22 pontos, empatou em 1 a 1 com o Internacional também no sábado, 27, e busca um bom resultado para seguir fora do Z4.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.