Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Atlético-MG x Grêmio é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09h27.

O Atlético-MG e o Grêmio se enfrentam neste domingo, 17, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para algumas praças) e no Premiere.

O Galo chega embalado após vitória de virada na Sul-Americana e ocupa atualmente a 10ª posição, com 24 pontos. Pelo calendário apertado, o técnico Cuca pode poupar jogadores. Já o Grêmio vive momento difícil: são duas derrotas seguidas no Brasileirão, e a equipe de Mano Menezes aparece na 15ª colocação, com 20 pontos, próxima da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Atlético-MG e Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo (para algumas regiões) e no Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Grêmio

  • Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, Cuello, Ron. Técnico: Cuca.
  • Grêmio: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo, Hermes; Caique, Jadson; Veron, Mandaca, G. Taliari, Gilberto. Técnico: Mano Menezes.
