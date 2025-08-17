Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG e o Grêmio se enfrentam neste domingo, 17, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para algumas praças) e no Premiere.
O Galo chega embalado após vitória de virada na Sul-Americana e ocupa atualmente a 10ª posição, com 24 pontos. Pelo calendário apertado, o técnico Cuca pode poupar jogadores. Já o Grêmio vive momento difícil: são duas derrotas seguidas no Brasileirão, e a equipe de Mano Menezes aparece na 15ª colocação, com 20 pontos, próxima da zona de rebaixamento.
Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Grêmio hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, às 16h, entre Atlético-MG e Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo (para algumas regiões) e no Premiere.
Como assistir online o jogo Atlético-MG x Grêmio hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
Prováveis escalações de Atlético-MG x Grêmio
- Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, Cuello, Ron. Técnico: Cuca.
- Grêmio: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo, Hermes; Caique, Jadson; Veron, Mandaca, G. Taliari, Gilberto. Técnico: Mano Menezes.
-
1/8
BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 27: Vitor Roque poses for the media as he is unveiled as new FC Barcelona player at Spotify Camp Nou on December 27, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
(FC Barcelona Unveil New Signing Victor Roque)
-
2/8
(4º Endrick - 1.3M)
-
3/8
(Vinicius Junior do Real Madrid)
-
4/8
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 08: Rodrygo of Real Madrid celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Al Ahly and Real Madrid CF at Prince Moulay Abdellah on February 8, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images)
(Al Ahly v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup Morocco 2022)
-
5/8
Lucas Moura, no Tottenham durante a UEFA Champions League
(LONDON, ENGLAND - OCTOBER 12: Lucas Moura of Tottenham Hotspur during the UEFA Champions League group D match between Tottenham Hotspur and Eintracht Frankfurt at Tottenham Hotspur Stadium on October 12, 2022 in London, England. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images))
-
6/8
Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa.
(Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa)
-
7/8
Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos
(Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos)
-
8/8
Oscar, jogador da seleção brasileira
(size_960_16_9_Oscar.jpg)