Atlético MG x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Série A

Atlético MG e Flamengo se enfrentam neste sábado, 29, às 21h, no estádio do Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

Na terceira colocação do campeonato, o Flamengo entra em campo querendo retomar o caminho das vitórias. O Rubro Negro vem de empate contra o América MG na última rodada e precisa vencer para retomar o segundo lugar.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve ir com time reserva, visando o confronto diante do Olímpia pelas oitavas da Libertadores. David Luiz, poupado no jogo contra o Grêmio por conta de dores no joelho, ainda é dúvida.

Do outro lado o Atlético MG, que não vence a oito jogos, espera com o apoio do seu torcedor conseguir um bom resultado. A equipe está na 13ª colocação com 21 pontos e caso vença, entra na zona de classificação para Sul-Americana.

O técnico Luiz Felipe não deve poupar titulares. Os atacantes Hulk e Paulinho devem estar em campo para o confronto.

Provável escalação do Atlético MG contra o Flamengo

Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Arana; Battaglia, Otávio (Zaracho) e Igor Gomes; Pavon, Paulinho e Hulk

Provável escalação do Flamengo contra o Atlético MG

Matheus Cunha; Wesley França, David Luiz , Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Allan, Thiago Maia e Gerson (Victor Hugo); Everton Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo.

Onde assistir ao vivo Atlético MG x Flamengo pelo Brasileirão Série A

O jogo deste sábado, às 21h, entre Atlético MG e Flamengo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Atlético MG x Flamengo online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Atlético MG ?

02/08 - Atlético MG x Palmeiras - Libertadores da América

06/08 - São Paulo x Atlético MG - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?