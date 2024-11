Atlético-MG x Flamengo: onde assistir e horário do jogo pela final da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo será realizada neste domingo, 10 de novembro, às 16h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida decisiva será transmitida ao vivo pela Globo, SporTV e Prime Video.

O Atlético-MG entra em campo buscando conquistar o título nacional em sua casa, contando com o apoio de sua torcida. O Flamengo, por outro lado, tenta manter a boa fase e alcançar mais uma conquista importante na temporada. Ambas as equipes prometem uma partida intensa e cheia de emoções nesta final.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.