Atlético MG x Cuiabá: onde assistir, escalações e horário do jogo do Brasileirão

Atlético MG e Cuiabá se enfrentam neste sábado, 23, às 21h, na Arena MRV, em Minas Gerais. A partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

Após vencer o líder Botafogo na última rodada, o Galo entra em campo mirando a sua segunda vitória consecutiva. A equipe, comandada por Felipe Scolari, está na nona colocação e uma vitória pode aproximar a equipe do G8.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Para o confronto, a equipe conta com o retorno de Hulk, que desfalcou a equipe diante do Botafogo por conta de uma suspensão. Além dele, o zagueiro Jemerson também deverá reforçar a equipe .

Do outro lado, o Cuiabá, quer se reabilitar após empate diante do América MG em casa. A equipe está uma posição abaixo do Atlético e uma vitória pode diminuir a diferença em dois pontos.

Escalação do Atlético MG contra Cuiabá

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk

Escalação do Cuiabá contra Atlético MG

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Fernando Sobral (Ceppelini); Wellington Silva, Clayson e Deyverson

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 21h, entre Atlético MG e Cuiabá terá exclusiva no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Atlético MG hoje

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Quais o próximo jogo do Atlético-MG ?

30/09 - Internacional x Atlético MG - Brasileirão

Quais o próximo jogo do Cuiabá ?