Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 30, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A partida é válida pela final do Campeonato Mineiro e terá transmissão da TV Globo (Minas), Globoplay e Premiere.

O jogo marcará a estreia do técnico argentino Gabriel Milito no comando do Galo. Sua nomeação foi anunciada no último domingo e ele já está registrado no BID. Milito enfrentará seu compatriota Nicolás Larcamón, que é o treinador do Cruzeiro.

Ambos os rivais lideraram seus respectivos grupos durante a fase inicial do estadual. Nas semifinais, o Galo venceu o América-MG (com uma vitória por 2 a 0 na ida e uma derrota por 2 a 1 na volta), enquanto o time celeste deixou o Tombense para trás (com um empate por 0 a 0 no primeiro jogo e uma vitória por 3 a 1 na volta).

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x Cruzeiro hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste sábado, às 16h30 , entre Atlético-MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no TV Globo (Minas), Globoplay e Premiere.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, João Marcelo, Neris e Lucas Villalba; Lucas Romero; Matheus Pereira, Lucas Silva, Matheus Vital e Arthur Gomes; Rafael Elias.

Técnico: Nicolás Larcamón.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Jemerson, Bruno Fuchs e Mauricio Lemos; Saravia, Battaglia, Alan Franco (Otávio/Rubens) e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa (Alisson), Paulinho e Hulk.