Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo FC Series

O Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 18, às 17h, no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo torneio amistoso FC Series e terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere, Canal GOAT (YouTube) e CBN Esportes (YouTube).

O clássico mineiro será uma oportunidade para as duas equipes testarem seus elencos antes do início da temporada regular. O Atlético-MG busca ritmo de jogo após reformulações no elenco, enquanto o Cruzeiro tenta ganhar entrosamento sob o comando do técnico Pepa, visando uma temporada promissora.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Cruzeiro hoje pelo FC Series?

