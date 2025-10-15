Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horários e prováveis escalações

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro promete agitar a 28ª rodada do Brasileirão. O Galo venceu na última rodada e se afastou da zona de rebaixamento. Atualmente ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos.

O Cruzeiro, por sua vez, empatou com o lanterna Sport e se distanciou um pouco da briga pelo título. Está na 3ª posição com 52 pontos.

Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram 396 vezes na história. O Galo leva vantagem com 156 vitórias, contra 132 triunfos da Raposa e 108 empates.

📝 Ficha técnica do jogo

Atlético-MG x Cruzeiro

📅 28ª Rodada – Campeonato Brasileiro

🕤 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

📺 Transmissão: Globo e Premiere

👨‍⚖️ Arbitragem:

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

e VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ Prováveis escalações

⚫ Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Saravia (Vitão), Ruan e Guilherme Arana (Caio); Fausto Vera, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Dudu (Biel)

🔵 Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson