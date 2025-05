Atlético-MG x Corinthians: veja possível escalação dos times para o jogo deste sábado, 24

O Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado, 24, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico interestadual terá transmissão ao vivo no Sportv, no Premiere e também online pelo Globoplay.

O Galo chega pressionado para reagir após um início irregular no campeonato, enquanto o Timão tenta engrenar sob o comando de António Oliveira, buscando pontos importantes fora de casa. O duelo promete ser um dos mais equilibrados da rodada.

Veja possível escalação de Atlético-MG x Corinthians:

Corinthians

Técnico: Dorival Júnior

Deve jogar com quatro meio-campistas

Rodrigo Garro e Memphis Depay no banco, mas provavelmente não entram

Cautela pelo gramado artificial e próxima decisão na Copa Sul-Americana

Time provável:

Goleiro: Hugo Souza Defesa: Félix Torres (ou Matheuzinho), André Ramalho, Cacá, Fabrizio Angileri Meio-campo: Raniele, Maycon (ou José Martínez), André Carrillo, Igor Coronado Ataque: Romero, Yuri Alberto



Atlético-MG

Técnico: Cuca

Sem Cuello (lesionado)

Bernard e Igor Gomes disputam vaga

Hulk é dúvida por incômodo muscular

Pendurados: Júnior Alonso e Rony

Fora: Cuello, Guilherme Arana, Cadu e Caio Maia (lesionados)

Time provável: