Atlético-MG x Bucaramanga: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

O Atlético-MG enfrenta o Atlético Bucaramanga nesta quinta-feira, 17 de julho, às 21h30, no Estádio Américo Montanini, na Colômbia, pelo primeiro jogo dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes na história, e o duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, 24, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O vencedor da eliminatória avançará para enfrentar o Godoy Cruz nas quartas de final, com os jogos previstos para as semanas de 13 e 20 de agosto. A final da competição será decidida em jogo único no dia 22 de novembro.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético Bucaramanga x Atlético-MG pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre Atlético Bucaramanga e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 21h30.

Como assistir online o jogo do Atlético Bucaramanga x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Prováveis escalações

Atlético Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez, Mena, Henao e Hinestroza; Castro, Flores, Sambueza, Gil e Londoño; Luciano Pons.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Scarpa; Dudu e Hulk.