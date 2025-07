Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações de jogos pelo Brasileirão

A partida entre Bahia e Atlético-MG acontece neste sábado, 12 de julho, às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e é válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O Bahia vive um bom momento na competição e ocupa a quinta colocação, com 21 pontos somados em 12 partidas.

O time venceu seis jogos, empatou três e perdeu três, com um aproveitamento de 58%. Embalado por três vitórias nos últimos quatro jogos, o Tricolor busca manter a consistência e continuar na briga pelo G4. Porém, o time não contará com o volante Erick e o zagueiro Kanu, ambos fora por lesões. Iago Borduchi e Rezende também são dúvidas para a comissão técnica.

Por outro lado, o Atlético-MG, com 20 pontos em 12 jogos, vem de duas vitórias nas últimas três partidas e busca manter a recuperação na tabela. O time de Cuca tem um aproveitamento de 55%, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Porém, o Galo não poderá contar com os jogadores Everson e Rony, suspensos. Gabriel Delfim deve assumir a vaga de goleiro titular no lugar de Everson.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bahia x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre o Bahia e o Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Bahia x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e Premiere Play.

Escalações para Bahia x Atlético-MG

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG

Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Cuca.