Atlético-MG x América-MG: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 22h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pelo Campeonato Mineiro e terá transmissão ao vivo na Globo (MG) e no Premiere.

O Galo busca sua segunda vitória consecutiva no estadual após vencer a última rodada, enquanto o Coelho tenta se recuperar de um empate em sua estreia. O clássico promete ser movimentado, já que ambas as equipes estão entre as favoritas ao título da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x América-MG hoje pelo Campeonato Mineiro?

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x América-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje pelo Campeonato Mineiro?

Como assistir online o jogo do Atlético-MG hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.