Atlético-MG x Alianza Lima hoje; veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Libertadores

Atlético-MG e Alianza Lima se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 21h, no estadio Alejandro Vullanueva, em Lima, no Peru. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Após vitória no clássico contra o Cruzeiro, o Galo quer aproveitar o embalo e encaminhar a classificação para as oitavas da Libertadores. O clube mineiro está na segunda posição com seis pontos. No confronto em Minas, o Atlético venceu o Alianza por 2 a 0.

Hulk é a grande esperança mineira nesta noite. Na última rodada do Brasileirão, o camisa 7 fez um golaço do meio da rua e garantiu a vitória.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético-MG x Alianza Lima hoje?

O jogo desta terça-feira às 21h entre Atlético-MG x Alianza Lima terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Atlético-MG online?

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Star+.

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG?