Atlético-MG vira SAF após aprovação do Conselho Deliberativo; veja divisão

O Atlético-MG se transformou em mais um clube do futebol brasileiro a ser comandado por uma Sociedade Anônima (SAF). Ontem, o Conselho Deliberativo votou acima do mínimo de 273 aprovações para permitir a mudança na gestão. A Galo Holding, agora oficialmente criada, prevê um aporte inicial de R$ 913 milhões para compra de 75% das ações .

Novos donos do Atlético MG

Os novos donos do Atlético-MG serão dividos em três partes. A principal delas fica com os empresários Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Eles comandarão 78% da SAF do, com o controle da Arena MRV e da Cidade do Galo. Também acumulam R$ 1,8 bilhão de dívidas.

A segunda parte fica com um investidor sem nome revelado, dono de 11% da participação. Ele fará um investimento inicial de R$ 100 milhões. O mesmo valor será investido pela terceira parte, que também terá 11% das ações, num grupo que é formado por uma união de outros empresários chamado Fundo de Investimento do Galo.

A expectativa do Atlético-MG é encaminhar a parte burocrática no mês que vem para receber o investimento inicial em setembro