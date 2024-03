Atlético-MG decide demitir Felipão, após nove meses de trabalho

A era Felipão no Atlético-MG está muito próxima de chegar ao fim. O Galo decidiu, na manhã desta quarta-feira, demitir o técnico Luiz Felipe Scolari, que estava no comando da equipe desde junho de 2023, quando substituiu Eduardo Coudet, e tinha contrato até o fim de 2024. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

A derrota para o América-MG, na semifinal do Campeonato no fim de semana e a atuação ruim vista em campo, apesar da classificação foi um dos motivos da diretoria atleticana para decidir pela troca de comando. Outro ponto que pesou foi a relação entre Felipão, torcida e imprensa, onde o treinador não se esforçava para melhorar.

A diretoria atleticana entende que, por conta da data Fifa, esse é o momento ideal para a troca de comando. A expectativa é que o anúncio seja feito ainda nesta quarta-feira durante a reapresentação do elenco na Cidade do Galo, após três dias de folga depois da classificação para a final do Campeonato Mineiro.

Felipão deve conversar com a diretoria do Atlético-MG para acertar os trâmites finais de sua saída. De acordo com o ge, a multa rescisória do técnico gaúcho é de três meses de trabalho. No comando da equipe atleticana, Felipão disputou 41 jogos, com 19 vitórias, dez empates e 12 derrotas — um aproveitamento de 54,4%. Em 2024, foram cinco triunfos, dois empates e três derrotas em dez jogos.

Segundo a rádio Itatiaia, o Atlético-MG, inclusive, já tem o nome preferido pra assumir o comando da equipe neste momento. Trata-se do argentino Gabriel Milito, que está livre no mercado desde que deixou o Argentinos Juniors. Ele também já treinou Estudiantes e Independiente, na Argentina, e O'Higgins, do Chile