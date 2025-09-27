Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

O Atlético de Madrid e o Real Madrid se enfrentam neste sábado, 27, às 11h15, no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela 7ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O Atlético ocupa a 9ª posição com nove pontos, embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Rayo Vallecano. A equipe comandada por Diego Simeone busca encostar no grupo da parte de cima da tabela.

O Real Madrid, por sua vez, lidera o campeonato com 18 pontos em seis jogos, mantendo 100% de aproveitamento até agora. O time vem de goleada por 4 a 1 diante do Levante e chega como favorito no clássico da capital espanhola.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Barrios, Gallagher, N. González; Griezmann, Álvarez. Técnico: Diego Simeone.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Guler, Mastantuono, Vinícius; Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético de Madrid x Real Madrid hoje por La Liga?

