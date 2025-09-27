Esporte

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Partida entre Atlético de Madrid x Real Madrid é válida por La Liga

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08h23.

Última atualização em 27 de setembro de 2025 às 08h38.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Atlético de Madrid e o Real Madrid se enfrentam neste sábado, 27, às 11h15, no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela 7ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O Atlético ocupa a 9ª posição com nove pontos, embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Rayo Vallecano. A equipe comandada por Diego Simeone busca encostar no grupo da parte de cima da tabela.

O Real Madrid, por sua vez, lidera o campeonato com 18 pontos em seis jogos, mantendo 100% de aproveitamento até agora. O time vem de goleada por 4 a 1 diante do Levante e chega como favorito no clássico da capital espanhola.

Prováveis escalações:

  • Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Barrios, Gallagher, N. González; Griezmann, Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
  • Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Guler, Mastantuono, Vinícius; Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético de Madrid x Real Madrid hoje por La Liga?

O jogo deste sábado, 11h15, entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Atlético de Madrid x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.

  • A Alemanha está empatada em primeiro lugar com 3 títulos (1972, 1980 e 1996); o time também foi 3 vezes vice e 3 vezes semifinalista

    1/5 A Alemanha está empatada em primeiro lugar com 3 títulos (1972, 1980 e 1996); o time também foi 3 vezes vice e 3 vezes semifinalista (A Alemanha está empatada em primeiro lugar com 3 títulos (1972, 1980 e 1996); o time também foi 3 vezes vice e 3 vezes semifinalista)

  • A Espanha também tem três títulos (1964, 2008 e 2012), mas foi vice e semifinalista uma vez cada

    2/5 A Espanha também tem três títulos (1964, 2008 e 2012), mas foi vice e semifinalista uma vez cada (A Espanha também tem três títulos (1964, 2008 e 2012), mas foi vice e semifinalista uma vez cada)

  • A Itália está em terceiro lugar, com 2 títulos (1968 e 2020), 2 vices e 2 vezes semifinalistas

    3/5 A Itália está em terceiro lugar, com 2 títulos (1968 e 2020), 2 vices e 2 vezes semifinalistas (A Itália está em terceiro lugar, com 2 títulos (1968 e 2020), 2 vices e 2 vezes semifinalistas)

  • A França já foi campeã da Eurocopa 2 vezes (1984 e 2000), uma vez vice e 2 vezes semifinalista

    4/5 A França já foi campeã da Eurocopa 2 vezes (1984 e 2000), uma vez vice e 2 vezes semifinalista (A França já foi campeã da Eurocopa 2 vezes (1984 e 2000), uma vez vice e 2 vezes semifinalista)

  • A Rússia fica em quinto lugar, com apenas uma vitória em 1960; ela empata com Tchéquia, Portugal, Países Baixos, Dinamarca e Grécia

    5/5 A Rússia fica em quinto lugar, com apenas uma vitória em 1960; ela empata com Tchéquia, Portugal, Países Baixos, Dinamarca e Grécia (A Rússia fica em quinto lugar, com apenas uma vitória em 1960; ela empata com Tchéquia, Portugal, Países Baixos, Dinamarca e Grécia)

Acompanhe tudo sobre:Real MadridFutebolFutebol europeuAgenda de jogos

Mais de Esporte

Manchester City x Burnley: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Brentford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Jogos de hoje, sábado, 27 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

De olho em Amazon e Netflix, UEFA altera modelo de direitos de transmissão para a Champions

Mais na Exame

Mundo

Simpatia entre Lula e Trump não será determinante nas relações entre os países, diz Sérgio Fausto

Carreira

Golfe no RH? Além de networking, esporte já é usado até para entrevista de emprego

Ciência

Cientistas descobrem cidade pré-histórica mais antiga da China

Economia

Trabalhadores por aplicativos quase triplicam em 10 anos e já representam 2,1% da população ocupada