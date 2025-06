Atlético de Madrid x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

O Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira, 23, às 16h (horário de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida é válida pela terceira rodada do Mundial de Clubes da FIFA e terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

A competição, em novo formato, reúne 32 equipes de cinco continentes em sua primeira edição. Cada time disputa três partidas na fase de grupos, com os dois primeiros avançando para as oitavas de final em jogo único.

O Atlético de Madrid chega à última rodada do grupo pressionado: ocupa a terceira posição com três pontos, após derrota para o PSG (4 a 0) e vitória sobre o Seattle Sounders (3 a 1). Para seguir vivo, precisa vencer o Botafogo por pelo menos três gols de diferença.

O Alvinegro carioca, por sua vez, vive situação mais confortável. Após surpreender o PSG com vitória por 1 a 0, assumiu a liderança do grupo e pode garantir vaga nas oitavas até com derrota por dois gols. Se perder por três ou mais, dependerá do resultado entre PSG e Seattle.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético de Madrid x Botafogo hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo desta segunda-feira, 16h, entre o Atlético de Madrid e Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Como assistir online o jogo Atlético de Madrid x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, DAZN e CazéTV.

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Botafogo

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Javi Galán; Pablo Barrios, De Paul, Samuel Lino e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

Jan Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Javi Galán; Pablo Barrios, De Paul, Samuel Lino e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann. Diego Simeone Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva