Ativações de Endrick nos EUA fazem parte de plano de novo patrocinador

A aparição do atacante Endrick, do Palmeiras e seleção brasileira, em Boston, nos Estados Unidos, durante essa semana, tem a ver com a fornecedora de material esportivo New Balance, que vai ser a futura patrocinadora do jogador. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas deve acontecer até janeiro de 2024.

Na terça-feira, 12, Endrick acompanhou a vitória do Celtis por 120 a 113 sobre o Cavaliers, no TD Garden, e conheceu o ala Jayson Tatum e o técnico Joe Mazzulla, do Celtics, trocando camisas do Palmeiras e da seleção brasileira antes do confronto.

Já na noite de ontem, quarta-feira, o atacante palmeirense arriscou rebater bolas de beisebol no Boston Red Sox, tradicional time da Major League Baseball, ao lado de mais um craque do basquete norte-americano, o armador Darius Garland, do Cavaliers.

A dupla participou de um jantar com familiares e staff no Fenway Park, centenário estádio e mais antigo da MLB, construído em 1912, que pertence ao Boston Red Sox, equipe fundada em 1901.

Endrick foi presentado com uma camisa de número 9 do Boston Red Sox, e durante o encontro, presentou Garland com a camisa de mesmo número que ele veste no Palmeiras. Como retribuição, recebeu uma camisa 10 das mãos do astro do Cavaliers.

"Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar estar vivendo tudo isso. Conheci o Tatum num dia, agora o Garland, caras que eu via pela televisão, pois sou fã de NBA. E ainda pude arriscar jogar beisebol, que era algo que eu nunca tinha feito, neste estádio que é uma referência", disse o craque alviverde.

Com apenas 17 anos, Emdrick deve encerrar o ano com quatro patrocinadores fixos - três deles já são oficiais: OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, o Rei do Pitaco, marca do maior fantasy game da América Latina, e mais recentemente a Neosaldina, medicamento referência no alívio rápido de dores de cabeça, naquele que considerado o maior contrato já assinado pela marca.

Endrick fica em Boston até esta quinta-feira (14), quando embarca com a família para Madrid, e a convite do presidente Florentino Pérez, vai conhecer as instalações de seu futuro clube, o Real Madrid.