Athletico-PR x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Athletico-PR e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão na Globo e Rede Furacão (YouTube), além de estar disponível no Globoplay.

Athletico-PR está na 5ª posição com 22 pontos, tentando se aproximar dos líderes do campeonato. São Paulo, em 6º lugar com 21 pontos, busca subir na tabela e se firmar na parte de cima.

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico-PR x São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre o Athletico-PR e São Paulo terá transmissão ao vivo na Globo e Rede Furacão (YouTube).

Como assistir online o jogo do Athletico-PR x São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

