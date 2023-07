Athlético-PR x Cruzeiro hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Athlético-PR e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 29, às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

A partida entre os dois times pode resultar em uma possível colocação do Athlético-PR no G4 atualmente o time está em 5º lugar com 26 pontos. A raposa se encontra na 11ª colocação com 3 pontos de diferença para o último colocado do G6.

O time anfitrião da partida, Athlético-PR, entra em campo com com dois desfalques importantes, o zagueiro Zé Ivaldo por cumprir suspensão e o meia Christian por lesão muscular também deve ser poupado da partida. O Athlético chega de duas vitórias importantes contra o Vasco e o Bahia, ambas foram vitórias de 2 a 0 sobre os adversários o que ajudou a subir bastante sua pontuação e saldo de gols.

Por outro lado, o Cruzeiro chega na partida após um empate de 0 a 0 contra o Coritiba e uma derrota de 1 a 0 para o Goiás, a campanha irregular do time mineiro faz com que ele não consiga sair do meio da tabela. O único desfalque do Cruzeiro é o zagueiro Oliveira, afastado por lesão muscular.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Athlético-PR x Cruzeiro hoje?

O jogo deste sábado às 16h entre Athlético-PR e Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Rede Furacão.

Como assistir o jogo do Athlético-PR x Cruzeiro online?

A partida será transmitida pela Rede Furacão.

Quais são os próximos jogos do Athlético-PR ?

01/08 - Bolívar x Athlético-PR - Copa Libertadores - Oitava de Final (jogo 1)

05/08- Santos x Athlético-PR - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro ?