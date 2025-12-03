Esporte

Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações da La Liga

Partida entre Athletic Bilbao e Real Madrid será pela 19ª rodada de La Liga

Mateus Omena
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06h00.

O Athletic Bilbao recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 15h (horário de Brasília), no estádio San Mamés, em Bilbao, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol (La Liga). O confronto terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

A partida é crucial para os merengues, que chegam pressionados após perderem a liderança de La Liga para o arquirrival Barcelona. A equipe comandada por Xabi Alonso empatou três jogos consecutivos e precisa da vitória para seguir firme na briga pelo título.

Já o Athletic Bilbao, jogando em casa, tenta aproveitar o momento de instabilidade do adversário para encostar no G4 e seguir sonhando com vaga em competições europeias.

Como chegam os times?

O Athletic Bilbao faz campanha sólida na temporada e se apoia na força do San Mamés para buscar mais uma vitória. A equipe do técnico Ernesto Valverde aposta no talento de Nico Williams e na consistência defensiva para enfrentar o poderoso ataque madrilenho.

O Real Madrid, por sua vez, não vence há três rodadas e viu o Barcelona ultrapassá-lo na tabela. O time agora precisa dar resposta rápida para não se distanciar da briga pelo título, e aposta em nomes como Mbappé, Bellingham e Vinícius Jr. para retomar o caminho das vitórias.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Athletic Bilbao e Real Madrid terá transmissão ao vivo no Disney+, às 15h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde):
Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte e Berchiche; Jauregizar, Mora e Berenguer; Navarro, Nico Williams e Guruzeta.

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):
Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rudiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé.

