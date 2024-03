Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam neste domingo, 3, às 17h, no estádio San Mamés, em Bilbau, na Espanha. A partida é pela 27ª rodada da La Liga e terá transmissão da Star+.

O time de Bilbau está atualmente na quinta posição da competição, acumulando 49 pontos, e aspira manter viva a esperança de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Apesar da derrota por 3 a 1 para o Bétis no último domingo, a equipe reagiu com uma vitória expressiva de 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid na quinta-feira, 29, assegurando sua presença na final da Copa do Rei.

Enquanto isso, o Barcelona está em notável recuperação na LaLiga, ocupando a terceira colocação com 57 pontos. Embora não tenha mais chances de conquistar o Campeonato Espanhol, a equipe catalã, sob o comando de Xavi, busca manter o bom momento após superar as adversidades no início do ano. Vale mencionar que essa fase turbulenta culminou na eliminação para o próprio Bilbao nas quartas de final da Copa do Rei, com o time de Vitor Roque perdendo por 4 a 2.

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletic Bilbao x Barcelona hoje pela La Liga?

O jogo deste domingo, 3, às 17h , entre Athletic Bilbao e Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Athletic Bilbao x Barcelona hoje?

Você pode assistir a partida online através da Star+.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona hoje

O jogo deste domingo, 3, às 17h, entre Athletic Bilbao e Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo do Barcelona online hoje?

Você pode assistir a partida online através da Star+.

Provável escalação do Athletic Bilbao

Unaí Simón; Óscar de Marcos; Yeray, Paredes e Leuke; Ruiz de Galarreta, Beñat Prados e Sancet; Iñaki Willians, Guruzeta e Berenguer

Provável escalação do Barcelona

Mac ter-Stegen; Cubarsí, Ronald Araújo e Koundé; Gundogan, Christensen e De Jong; Pedri, Lewandowski e Yamal