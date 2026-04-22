Atalanta x Lazio: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Itália

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08h18.
Atalanta e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 16h, no horário de Brasília, na New Balance Arena, em Bérgamo. A partida é o jogo de volta da semifinal da Copa da Itália — após empate em 2 a 2 no Estádio Olímpico, em Roma, na ida realizada em 4 de março.
Quem vencer avança à final, marcada para Roma. Em caso de novo empate, haverá prorrogação e pênaltis.
A Atalanta chega pressionada. Eliminada pelo Bayern de Munique na Champions League e a nove pontos do G-4 da Serie A, a equipe de Raffaele Palladino trata a Coppa como o principal objetivo da temporada — o troféu garante vaga direta na Europa League. No último fim de semana, empatou por 1 a 1 com a Roma. Isak Hien e Gianluca Scamacca seguem fora por lesão.
A Lazio chega embalada. Nona colocada na Serie A, com 47 pontos e sem perspectiva de vaga europeia pelo campeonato, a equipe de Maurizio Sarri respondeu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, no Maradona, com gols de Cancellieri e Basic. Os desfalques são o goleiro Ivan Provedel, o volante Nicolò Rovella e Adam Marusic, todos lesionados.
A partida terá transmissão pelo SportyNet.
Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)
Motta; Lazzari, Romagnoli, Gila, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.