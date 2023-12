Ashlee Narker: a história da primeira tenista surda a vencer o Campeonato Australiano

Completamente surda desde o nascimento, a tenista profissional australiana, de 18 anos, Ashlee Narker não encontra obstáculos: acaba de se tornar a primeira jogadora com essa deficiência auditiva a conquistar o título individual feminino do Campeonato Australiano sub-18, competição que já foi vencida por Ashleigh Barty, o ex-número 1 do mundo que surpreendentemente se aposentou em 2022.

Nascida em Nova Gales do Sul, Ashlee começou como terceira colocada no torneio e completou uma semana de ouro com uma vitória por 6-3 e 6-3 sobre Lily Taylor, natural do estado de Queensland.

— Estou feliz. Estava um pouco nervosa porque havia muitas pessoas assistindo, e ela já tinha me vencido antes, então pensei 'Oh, Deus'. Mas consegui me adaptar bem — sorriu Ashlee, que em agosto passado já havia feito história ao se tornar a primeira tenista surda a alcançar ranking WTA (entrou como 1157ª e atualmente ocupa a 1083ª posição).

A final foi disputada em ambiente fechado no Centro Nacional de Tênis do Melbourne Park, após as condições climáticas impedirem a realização ao ar livre, como originalmente planejado. O torneio foi amplamente acompanhado, e muitos celebraram a história de Ashlee Narker. — Apenas me adapto e jogo. Qualquer pessoa pode alcançar o que deseja se se dedicar —, afirmou a tenista, que nesta temporada participou de torneios profissionais e juniores.

Em breve, ela se mudará para os Estados Unidos para frequentar a Universidade Estadual de Iowa, onde recebeu uma bolsa completa para se juntar à equipe de tênis e competir na liga universitária.

A surdez apresenta suas dificuldades no tênis, pois Ashlee não consegue ouvir o som do impacto do adversário, um fator crucial para os jogadores de alto nível, que possibilita antecipar e ganhar tempo; tampouco consegue ouvir o que o juiz de cadeira diz sobre quiques ou o resultado. Portanto, ela depende muito da visão para focar na bola, nos movimentos do oponente e em seus próprios deslocamentos e golpes para compensar essa limitação.

— Não consigo ouvir o quão rápido a bola está viajando. E só preciso ser ágil com os pés para golpear a bola onde quero. Quero ser a primeira jogadora surda a vencer um torneio importante, a ganhar Wimbledon. Confio que posso fazer isso —, relatou a tenista australiana.

No caso do tênis, a surdez é uma deficiência que permite jogar sob as mesmas regras que os demais jogadores, ao contrário da cegueira ou do tênis adaptado, modalidades que contemplam algumas diferenças nas regras convencionais. Além dos obstáculos, hoje é a australiana Ashlee Narker que está escrevendo sua própria história e desafiando preconceitos