Arsenal x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

Arsenal e Liverpool se enfrentam neste domingo, 7, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida 3ª rodada da FA Cup (Copa da Inglaterra).

Em duelo histórico do futebol inglês, Arsenal e Liverpool chegam em momentos divergentes no confronto. O Liverpool, atual líder da Premier League, vem de uma vitória contra o Newcastle, enquanto os Gunners estão na quarta posição e somam duas derrotas seguidas.

No histórico do confronto, a vantagem é para a equipe de Liverpool. Em 240 jogos, os Reds venceram 93, contra 80 do Arsenal. Na Copa da Inglaterra, a vantagem é londrina, com oito vitórias contra cinco do rival.

Escalação do Arsenal contra o Liverpool

David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko (Reiss Nelson); Rice, Odegaard e Trossard (Smith Rowe); Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Nketiah)

Escalação do Liverpol contra o Arsenal

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Joe Gomez; Endo, Curtis Jones e Szoboszlai; Gakpo (Luis Díaz), Salah e Darwin Nuñez

Onde assistir ao vivo o jogo Arsenal x Liverpool hoje pela Copa da Inglaterra

O jogo deste domingo, às 13h30, entre Arsenal e Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Que horas é o jogo do Arsenal hoje?

O jogo entre Arsenal e Liverpool é 13h30.

Como assistir online o jogo Arsenal x Liverpool hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Arsenal ?

20/01 - Arsenal x Crystal Palace - Premier League

Qual é o próximo jogo do Liverpool ?