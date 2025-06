Argentina x Colômbia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A Argentina recebe a Colômbia nesta terça-feira, 10 de junho, às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv 2 e Globoplay.

Com 34 pontos conquistados em 15 jogos, a Argentina já garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo e segue como líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Equador, a seleção de Lionel Scaloni quer manter a boa fase e a invencibilidade nas Eliminatórias. No entanto, a Colômbia, que derrotou os argentinos por 2 a 1 no primeiro turno, promete dificultar a vida dos atuais campeões mundiais. O destaque da seleção colombiana é o atacante John Arias, que vem se destacando no Fluminense e é uma peça chave para a equipe de Néstor Lorenzo.

Onde assistir ao vivo o jogo Argentina x Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

A partida entre **Argentina x Colômbia** terá transmissão ao vivo pelo **Sportv 2** e **Globoplay**, às 21h.

Escalações prováveis

Argentina

Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Barco; Paredes, De Paul e Enzo Fernández; Messi, Lautaro Martínez (Thiago Almada) e Julián Álvarez. (Técnico: Lionel Scaloni)

Colômbia

David Ospina; Sánchez, Lucumi, Muñoz e Machado; Richard Ríos, Lerma e James Rodríguez; Campaz, Jhon Arias e Luis Díaz. (Técnico: Néstor Lorenzo)

