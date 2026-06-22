Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda, a partir das 14h, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada AT&T Stadium em Dallas.

As duas equipes venceram na rodada passada, o que traz ainda mais importância para o duelo de hoje. Quem ganhar já garante vaga na próxima fase da competição.

A partida será transmitida ao vivo na TV aberta (Globo e SBT), na TV fechada (Sportv e NSports) e online (Globoplay e CazéTV no YouTube).

O jogo também pode entrar para a história pois, se Lionel Messi marcar um gol, se tornará o maior artilheiro das Copas. Hoje, o argentino está empatado com o alemão Miroslav Klose com 16 gols.

A partida também é realizada há exatos 40 anos depois de Diego Maradona ter uma atuação antológica contra a Inglaterra pelas quartas de final da Copa de 1986, quando marcou o famoso gol com 'A mão de Deus' e aquele que ficou conhecido como o 'Gol do Século', quando driblou meio time da Inglaterra para marcar um gol que ficou na história.

Contexto do jogo

Argentina: Atual campeã mundial, venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia, com hat-trick de Lionel Messi. O craque busca se tornar o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando Miroslav Klose.

Áustria: Retornou ao Mundial após 28 anos e venceu a Jordânia por 3 a 1. A

Situação no Grupo J: Ambas lideram com 3 pontos; quem vencer garante classificação antecipada para o mata-mata.

📺 Onde assistir ao vivo

TV Globo – transmissão nacional em TV aberta.

SBT/NSports – disponível em TV aberta e fechada.

Sportv – cobertura completa em TV fechada.

Globoplay – streaming oficial da Globo.

CazéTV – transmissão gratuita no YouTube.

GETV – opção adicional de streaming.

Detalhes da partida

Data: Segunda-feira, 22 de junho de 2026

Horário: 14h (Brasília)

Local: AT&T Stadium, Arlington/Dallas, Texas (EUA)

Competição: Copa do Mundo FIFA 2026 – 2ª rodada do Grupo J

Prováveis escalações