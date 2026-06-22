Esporte

Fase de grupos copa 2026

Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

A partida ganha importância especial pois, se Messi anotar um gol hoje, vai se tornar o maior artilheiro da história das Copas

Messi e os dois presentes de aniversário que o aguardam contra a Áustria (JUAN MABROMATA/AFP)

Messi e os dois presentes de aniversário que o aguardam contra a Áustria (JUAN MABROMATA/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 08h30.

Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda, a partir das 14h, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada AT&T Stadium em Dallas.

As duas equipes venceram na rodada passada, o que traz ainda mais importância para o duelo de hoje. Quem ganhar já garante vaga na próxima fase da competição.

A partida será transmitida ao vivo na TV aberta (Globo e SBT), na TV fechada (Sportv e NSports) e online (Globoplay e CazéTV no YouTube).

O jogo também pode entrar para a história pois, se Lionel Messi marcar um gol, se tornará o maior artilheiro das Copas. Hoje, o argentino está empatado com o alemão Miroslav Klose com 16 gols.

A partida também é realizada há exatos 40 anos depois de Diego Maradona ter uma atuação antológica contra a Inglaterra pelas quartas de final da Copa de 1986, quando marcou o famoso gol com 'A mão de Deus' e aquele que ficou conhecido como o 'Gol do Século', quando driblou meio time da Inglaterra para marcar um gol que ficou na história.

Contexto do jogo

  • Argentina: Atual campeã mundial, venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia, com hat-trick de Lionel Messi. O craque busca se tornar o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando Miroslav Klose.
  • Áustria: Retornou ao Mundial após 28 anos e venceu a Jordânia por 3 a 1. A
  • Situação no Grupo J: Ambas lideram com 3 pontos; quem vencer garante classificação antecipada para o mata-mata.

📺 Onde assistir ao vivo

  • TV Globo – transmissão nacional em TV aberta.
  • SBT/NSports – disponível em TV aberta e fechada.
  • Sportv – cobertura completa em TV fechada.
  • Globoplay – streaming oficial da Globo.
  • CazéTV – transmissão gratuita no YouTube.
  • GETV – opção adicional de streaming.

Detalhes da partida

  • Data: Segunda-feira, 22 de junho de 2026
  • Horário: 14h (Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, Arlington/Dallas, Texas (EUA)
  • Competição: Copa do Mundo FIFA 2026 – 2ª rodada do Grupo J

Prováveis escalações

ArgentinaÁustria
Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. Técnico: Lionel Scaloni.Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
Acompanhe tudo sobre:Lionel MessiArgentinaCopa do Mundo

Mais de Esporte

França x Iraque: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Pausa para hidratação: paradas na Copa do Mundo são 'comerciais' ou estão mudando os jogos?

Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta segunda-feira, 22

Com 18 anos, Yamal se consagra como fenômeno da Copa do Mundo após Espanha derrotar Arábia Saudita

Mais na Exame

Mercados

SK Hynix supera Samsung e vira empresa mais valiosa da Coreia

Brasil

Arthur Henrique vence eleição suplementar em Roraima

Tecnologia

Como a 'terceira via' da IA tenta quebrar o duopólio de EUA e China

Esporte

França x Iraque: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações