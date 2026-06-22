Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Messi e os dois presentes de aniversário que o aguardam contra a Áustria (JUAN MABROMATA/AFP)
Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 08h30.
Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda, a partir das 14h, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada AT&T Stadium em Dallas.
As duas equipes venceram na rodada passada, o que traz ainda mais importância para o duelo de hoje. Quem ganhar já garante vaga na próxima fase da competição.
A partida será transmitida ao vivo na TV aberta (Globo e SBT), na TV fechada (Sportv e NSports) e online (Globoplay e CazéTV no YouTube).
O jogo também pode entrar para a história pois, se Lionel Messi marcar um gol, se tornará o maior artilheiro das Copas. Hoje, o argentino está empatado com o alemão Miroslav Klose com 16 gols.
A partida também é realizada há exatos 40 anos depois de Diego Maradona ter uma atuação antológica contra a Inglaterra pelas quartas de final da Copa de 1986, quando marcou o famoso gol com 'A mão de Deus' e aquele que ficou conhecido como o 'Gol do Século', quando driblou meio time da Inglaterra para marcar um gol que ficou na história.
|Argentina
|Áustria
|Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. Técnico: Lionel Scaloni.
|Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.