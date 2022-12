Argentina x Austrália ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Argentina e Austrália se enfrentam neste sábado, 3, às 16h, no estádio Al Rayyan, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Após se classificar na última rodada, a Argentina cresceu na competição e é uma das favoritas para avançar de fase. A equipe perdeu para Arábia Saudita no primeiro jogo, porém se recuperou e venceu México e Polônia.

Liderados pelo craque Lionel Messi, os argentinos buscam retornar a fase de quartas de final de uma Copa do Mundo. Na edição de 2018, os hermanos foram eliminados pela França nas oitavas.

Já a Austrália, que passou em segundo do grupo D, entra em campo esperando superar a forte seleção Argentina. A seleção australiana estreou com derrota diante da França, porém venceu Dinamarca e Tunísia nas últimas rodadas.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Argentina x Austrália

A partida entre Argentina x Austrália, às 16h, será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV). A EXAME acompanha a partida em tempo real.

A partida entre Argentina x Austrália, às 16h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV). A EXAME também acompanha a partida em tempo real.

A partida entre Argentina x Austrália, pode ser assistido na TV por assinatura pelo SporTV, na TV aberta pela Globo e online pelo Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV). A EXAME acompanha a partida em tempo real.

