Argentina vence Austrália por 2x1 e avança para quartas de final

A Argentina está classificada para disputar as quartas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção argentina venceu o time da Austrália por 2 a 1, neste sábado, 3, e enfrentará a Holanda na próxima fase. O jogo será realizado na sexta-feira, dia 9, às 16h.

Na partida contra a Austrália, Lionel Messi abriu o placar, aos 35 minutos do primeiro tempo, na milésima partida da carreira. Aos 12 minutos do segundo tempo, Julian Álvarez fez o segundo gol da Argentina. O australiano Craig Goodwin diminuiu a vantagem do adversário e fez o único gol da Austrália na partida, aos 33 do segundo tempo.

A Argentina perdeu para a Arábia Saudita no primeiro jogo, mas se recuperou e venceu México, Polônia e Austrália nas partidas seguintes.

LEIA TAMBÉM: