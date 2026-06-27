Esporte

Fase de grupos copa 2026

Argélia x Áustria: veja horário, onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Seleções encerram o Grupo J em confronto decisivo pela última rodada da fase de grupos

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de junho de 2026 às 05h15.

Argélia e Áustria entram em campo neste sábado, 27, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

O duelo marca o encerramento do Grupo J.

Onde assistir a Argélia x Áustria?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Argélia x Áustria?

A partida será realizada às 23h (horário de Brasília) deste sábado, 27 de junho.

Local do jogo

Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Grupo da Argélia na Copa do Mundo

Grupo J:

  • Argentina
  • Áustria
  • Jordânia
  • Argélia

Grupo da Áustria na Copa do Mundo

Grupo J:

  • Argentina
  • Áustria
  • Jordânia
  • Argélia
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