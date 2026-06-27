Argélia x Áustria: veja horário, onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Argélia e Áustria entram em campo neste sábado, 27, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

O duelo marca o encerramento do Grupo J.

Onde assistir a Argélia x Áustria?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Argélia x Áustria?

A partida será realizada às 23h (horário de Brasília) deste sábado, 27 de junho.

Local do jogo

Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Grupo da Argélia na Copa do Mundo

Grupo J:

Argentina

Áustria

Jordânia

Argélia

Grupo da Áustria na Copa do Mundo

Grupo J: