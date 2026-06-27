Argélia x Áustria: veja horário, onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de junho de 2026 às 05h15.
Argélia e Áustria entram em campo neste sábado, 27, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.
O duelo marca o encerramento do Grupo J.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.
A partida será realizada às 23h (horário de Brasília) deste sábado, 27 de junho.
Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.
Grupo J:
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