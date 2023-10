Argélia vai sediar jogos da seleção da Palestina a partir da próxima data Fifa

A Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no México, Canadá e Estados Unidos, contará com um novo formato que permite a participação de novas seleções.

Quem busca uma vaga inédita é a Palestina, que vive hoje um conflito com Israel, e não terá condições de receber as partidas das Eliminatórias da Ásia. Assim, a Argélia se comprometeu a receber os jogos e custear as despesas da seleção, com o primeiro marcado para o dia 21 de novembro, contra a Austrália.

A partida faz parte das Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026, que também serve como torneio classificatório para a Copa das Nações da Ásia de 2027. Antes de enfrentar a Austrália, a Palestina tem ainda um confronto contra o Líbano, no dia 16 de novembro, mas como visitante.

A nota oficial informa que "a Federação Argelina de Futebol, seguindo as determinações das autoridades do país e em resposta ao pedido feito pelo Presidente da Federação Palestina de Futebol, Sr. Jibril Rajoub, decidiu sediar na Argélia todos os jogos oficiais e não oficiais como parte da preparação da seleção palestina de futebol para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e a Copa Asiática de Nações de 2027 e cobrir todos os custos relacionados a esses eventos."

Atualmente, a Palestina ocupa a 97ª posição no ranking de seleções da Fifa. Os últimos jogos da equipe foram dois amistosos disputados em setembro: derrotas para o Vietnã, por 2 a 0, e para o Omã, por 2 a 1.