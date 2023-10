Arenas brasileiras viram opções para entretenimento e geram milhões na economia dos estados

Com uma agenda ampla de shows e seguindo tendência mundial, as arenas do futebol brasileiro estão se transformando em novas opções para o entretenimento. A combinação entre a música e a atmosfera eletrizante do futebol, vem proporcionando benefícios tanto para a comunidade quanto para os organizadores.

Os espaços oferecem uma infraestrutura de classe mundial, com capacidade massiva de espectadores. A acústica refinada e as tecnologias utilizadas garantem que os shows sejam experiências inesquecíveis para o público. “A modernização dos estádios nos permite equilibrar os ambientes urbanos com as necessidades da população, fazendo com que estes tenham utilidade a longo prazo. Com isso, é possível receber shows e festivais oferecendo ao público acessibilidade, segurança e conforto”, afirma Tatiana Fasolari, vice-presidente da Fast Engenharia, empresa da América Latina especializada em overlays.

A diversificação de eventos contribui para a revitalização das áreas circundantes, transformando as arenas em centros culturais vibrantes. “A tendência de modernizar e reestruturar estádios não apenas eleva a qualidade das instalações esportivas do país, mas também proporciona a criação de espaços multiusos que podem ser utilizados para shows, festivais e diversos eventos culturais. Isso implica na socialização entre pessoas, a fomentação do turismo e incentivo da economia local”, diz Otávio Pedroso, arquiteto da Recoma, empresa especializada em infraestrutura e construções esportivas.

Nos próximos meses, artistas renomados irão se apresentar nos principais estádios do país atraindo multidões. O “The Eras Tour” chega no Brasil em novembro e será o quinto maior público da Taylor Swift nesta turnê, segundo um levantamento da empresa Spin Genie.

Com seis shows confirmados, a expectativa é que 375.000 brasileiros assistam a estrela do pop no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no Allianz Parque, em São Paulo. Já o grupo RBD também chega no país em novembro, com apresentações nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo em oitos datas, com expectativa de público de 450 mil pessoas, segundo a Live Nation.

Oportunidades econômicas

A adaptação das arenas também cria oportunidades econômicas significativas. As apresentações atrai diferentes turistas para as regiões, promovendo o turismo e gerando receitas para as cidades.

No Rio de Janeiro, por exemplo, essa temporada de shows internacionais tem a expectativa de movimentar quase R$90 milhões na economia carioca, segundo a prefeitura. Ademais, o setor hoteleiro já registrou um número alto de reservas advindas de fãs de artistas que irão se apresentar na cidade maravilhosa.

A Arena Nicnet Eurobike, do Botafogo-SP, inaugurada em 2019, já contou com gravações de DVDs e apresentações como a despedida da banda Kiss, e das bandas Guns N’ Roses e Iron Maiden. De acordo com o site oficial do clube, a quantia a ser arrecadada com os aluguéis nesta temporada é de R$ 5,6 milhões, o que corresponde a 16% dos cerca de R$ 35 milhões previstos no orçamento do Pantera neste ano.

“A arena proporciona lazer e conforto ao nosso torcedor, além de possibilitar a criação de novas fontes de receita para o Botafogo-SP. Com shows nacionais e internacionais e diversos estabelecimentos comerciais, também conseguimos colocar Ribeirão Preto na rota destes grandes eventos, que antes ocorriam somente na cidade de São Paulo. Passamos a ser referência como um espaço moderno, atraindo novos negócios, investimentos e torcedores, gerando retorno dentro e fora de campo”, comenta Adalberto Baptista, gestor da SAF do clube.

Além do tradicional, os camarotes de alta gastronomia disponibilizados nas arenas brasileiras estão elevando ainda mais a experiência dos espectadores. Mark Zammit, CEO da GSH Live, empresa de catering que participa de operações em arenas e administra restaurantes no Allianz Parque e na Arena MRV, destaca o potencial destes espaços. "os estádios de futebol, tradicionalmente, sempre foram conhecidos por fornecerem refeições rápidas, conceito que mudou nos últimos anos. Hoje, as pessoas podem acompanhar os eventos e usufruir da alta gastronomia, com cardápios assinados por personalidades renomadas da cozinha contemporânea”, ressalta.

A Soccer Hospitality, empresa que administra o Camarote dos Ídolos, no estádio do Morumbi, também aposta em espaços temáticos para atrair consumidores por meio da alta gastronomia e bebida à vontade, além de acompanhar os shows de um local privilegiado. “Espaços temáticos em estádios que conectam a relação com o ambiente de festas são muito comuns no exterior, mas ainda era um nicho pouco explorado no Brasil. A aceitação foi imediata e buscamos proporcionar experiências que marquem quem está no camarote”, afirma Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

O estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro, inaugurou o Star Arena Kids, camarote adaptado para receber festas de aniversários e eventos infantis em dias de jogos, como também, serviços exclusivos para dias de shows.

O projeto encabeçado pela Cia do Tomate, fica localizado no setor Oeste Inferior e possui capacidade para 200 pessoas. Com uma vista privilegiada, o consumidor tem acesso ao open bar e open food do local.

Já a abertura dos portões e serviços começam às 16h e finalizam no término do show. “A ideia do uso do camarote em dias de evento é proporcionar um atendimento único e exclusivo. Buscamos entregar boas memórias para aqueles que estão indo curtir o show do seu artista favorito”, destaca Alexandre Tomazzelli, CEO da Cia do Tomate, empresa de recreação.