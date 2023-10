Arena Pantanal: sede de um jogo do Brasil pela primeira vez, local tem média de público de 28 mil

Nesta quinta-feira, 12, a seleção brasileira jogará pela primeira vez na Arena Pantanal, local onde o Cuiabá atua como mandante. Com capacidade em torno dos 43 mil lugares, o estádio tem registrado boas médias de público nos jogos que o Dourado realizou contra as equipes de maior torcida do país.

Nas oportunidades em que recebeu Palmeiras, Flamengo e São Paulo em seus domínios ao longo do Brasileirão 2023, o Cuiabá manteve média de 28 mil torcedores presentes.

Essas partidas também marcaram as três maiores receitas da equipe nesta edição do Campeonato Brasileiro, sendo o duelo contra o Flamengo a ocasião em que registrou a maior renda, com mais de R$ 3,8 milhões, e público de 33.091. Na sequência, contra Palmeiras e São Paulo, o Cuiabá faturou valores superiores a R$ 2 milhões, com públicos de 19 mil e 34 mil, respectivamente.Tais cifras figuram entre as três maiores do clube em toda a competição. Os números registrados fizeram a diretoria tratar esse tipo de duelo como os grandes eventos do ano.

Em outras oportunidades, a partida que mais se aproximou desses parâmetros foi o confronto contra o Grêmio, quando o auriverde faturou R$ 1,4 milhões, com público de 21 mil torcedores, também pelo Brasileirão de 2023. Já em 2022, última vez que enfrentou o Corinthians em seus domínios, o Dourado teve público de 22 mil e faturamento de R$ 1,9 milhão.

"Observo que a Arena Pantanal tem um clima muito diferente dos outros estádios elite do futebol nacional. A principal mudança está no perfil dos torcedores. Temos a presença massiva de mulheres e crianças durante os jogos e também contamos com uma política mais rígida para evitar casos de violência. Nessas partidas contra os grandes clubes da Série A, que contam com muitos apoiadores na cidade, existe um apelo ainda maior para que o torcedor compareça”, comenta Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Ponto turístico

Um dos principais atrativos turísticos relacionados ao esporte na região, a Arena Pantanal tem apenas o Cuiabá como clube da primeira divisão a mandar os jogos no local. Além dos bons números somados pelo clube nas principais partidas, os jogos também favorecem para gerar empregos e aquecer a economia da cidade.

Fora as partidas da série A, a cidade voltará a receber a Seleção Brasileira após 21 anos, em jogo diante da Venezuela, válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A última vez que a Seleção jogou em Cuiabá foi em jogo amistoso contra a Islândia em 2002, quando atuou no Estádio José Fragelli, que posteriormente foi demolido para dar lugar à Arena Pantanal, construída para o Mundial de 2014.