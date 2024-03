Arena MRV é escolhida "Estádio do Ano" de 2023 em pesquisa internacional

A Arena MRV foi eleita o melhor estádio de 2023 pelo Stadium DB, plataforma online especializada em conteúdos a respeito das grandes arenas de futebol no mundo. A casa do Galo foi a única representante do Brasil na competição internacional.

A Arena superou outros 34 estádios de países como China, Arábia Saudita e Alemanha. Na história do concurso, criado em 2010, apenas outros dois estádios brasileiros venceram: em 2012, a Arena do Grêmio, e em 2014, o Allianz Parque, casa do Palmeiras.

Apenas estádios inaugurados no respectivo ano podem participar do concurso. Na votação, cada participante selecionou até cinco estádios, dando peso de votos diferentes (de 5 a 1).

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento internacional, porque é um trabalho feito com muita dedicação e carinho. Temos a certeza, a cada dia, de que a Arena MRV chegou para mudar a história do Galo ", diz Bruno Muzzi, CEO do Atlético.

Com seis meses desde a inauguração, a Arena MRV já superou a marca de 460 mil torcedores, tendo uma taxa de ocupação desde então de 71%. O Atlético MG jogou 14 partidas em casa, onde venceu dez, empatou um e perdeu apenas três.

Nos primeiros quatro jogos do Campeonato Mineiro de 2024, o clube teve um lucro médio de mais de 60%, e desde sua estreia, já alcançou um lucro total de 50%. A receita total dos quatro jogos e da semifinal em 2024 foi de R$ 9 milhões, contra R$ 3,2 milhões em 2023. Além disso, a Arena também recebeu grandes shows internacionais como Paul McCartney e Maroon 5.