Após vitória de Messi no The Best, Cristiano Ronaldo detona: 'Prêmios estão perdendo credibilidade'

Em entrevista após conquistar três prêmios no Globe Soccer Awards 2023, Cristiano Ronaldo disse que prêmios como o "The Best" estão perdendo credibilidade. O português havia sido questionado sobre a visibilidade do campeonato saudita e o que achava da conquista de Lionel Messi ao prêmio de melhor jogador do mundo.

O capitão da Seleção Portuguesa disse que não queria entrar no mérito de Haaland ou Mbappé terem merecido mais a premiação, mas que "simplesmente, não acredita mais nesses prêmios".

A escolha do argentino ao prêmio foi cercada de muitas controversas no meio esportivo, que via o norueguês como favorito.

Oito vezes Messi

Na última semana, Lionel Messi foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo. Essa foi a oitava vez que o camisa 10 levou o prêmio. Com apenas um título em 2023, o campeonato francês pelo PSG, Messi desbancou Haaland, que era considerado o favorito, e Mbappé.

De acordo com a federação, o prêmio levou em consideração jogos a partir do dia 19 de dezembro de 2022, até o dia 20 de agosto de 2023. Messi levou a melhor contra seus concorrentes a partir de votação dos capitães e treinadores de seleções, jornalista e torcedores. Cada grupo equivalia a 25% dos votos.

Ao final da votação, Messi e Haaland empataram em número de pontos. Ambos os jogadores terminaram com 48 pontos, enquanto Mbappé ficou em terceiro com 35. Dessa maneira, valeu o critério de desempate da Fifa, que é a quantidade de notas cinco (valor máximo) dadas aos jogadores pelos capitães das seleções. Messi recebeu 107, enquanto Haaland 64.

Capitão da Argentina, Messi, que não podia votar em si mesmo, deu seu voto para Haaland. Já Odegaard, que lidera a Noruega, também votou em seu compatriota. O francês Mbappé deixou Messi na primeira colocação e Haaland em segundo.

Artilheiro de 2023

No último ano, o atleta marcou 54 gols no ano passado, feito que nenhum outro jogador conseguiu alcançar em 2023.

"É difícil marcar gols, seja na Arábia Saudita, Itália, Espanha ou Portugal. Um gol é um gol", disse Cristiano Ronaldo ao jornal Récord.