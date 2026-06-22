Esporte

Fase de grupos copa 2026

Após vencer Áustria, Argentina avança e chega a seis Copas do Mundo seguidas no mata-mata

Classificação diante da Áustria mantém série de seis Mundiais sem queda na fase de grupos

Lionel Messi: o craque argentino chegou ao seu 17ª gol em Copas do Mundo (AFP) (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Lionel Messi: o craque argentino chegou ao seu 17ª gol em Copas do Mundo (AFP) (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 16h50.

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A Argentina venceu a Áustria nesta segunda-feira, 22, e garantiu classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo. O resultado marcou a sexta vez consecutiva em que a seleção alcança essa etapa do torneio.

A última eliminação da equipe na fase de grupos ocorreu em 2002, na Copa do Mundo sediada por Coreia do Sul e Japão, com título do Brasil. Na ocasião, a seleção era comandada por Marcelo Bielsa e integrou o Grupo F, ao lado de Inglaterra, Suécia e Nigéria.

Na estreia, o time venceu a Nigéria por 1 a 0. Em seguida, perdeu para a Inglaterra e empatou com a Suécia. Com quatro pontos, terminou na terceira posição e ficou fora da fase seguinte.

Em 2014, a Argentina chegou à final e perdeu para a Alemanha na prorrogação. Em 2022, voltou à decisão e venceu a França, conquistando o título mundial.

Gols de Messi nas Copas do Mundo anteriores:

  • 2006 (Alemanha): 1 gol
  • 2010 (África do Sul): 0 gols
  • 2014 (Brasil): 4 gols
  • 2018 (Rússia): 1 gol
  • 2022 (Catar): 7 gols

Quando será o próximo jogo da Argentina?

Antes da fase eliminatória, a seleção argentina ainda enfrenta a Jordânia no sábado, 27, às 23h, no horário de Brasília. O jogo ocorre em Dallas, nos Estados Unidos.

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