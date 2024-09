Após sucesso em São Paulo, presidente da NFL revela chance de Rio de Janeiro receber jogo

1/18 Brazilian singer Anitta performs during the NFL game between the Green Bay Packers and Philadelphia Eagles at the Neo Quimica Arena stadium in Sao Paulo on September 6, 2024. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) (AMFOOT-BRA-PACKERS-EAGLES-ANITA)

2/18 Eagles Jalen Hurts (E) cai com a bola sob pressão do Packers Javon Bullard durante a partida de futebol americano da NFL entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers (AMFOOT-BRA-PACKERS-EAGLES)

3/18 Eagles Jalen Hurts (C) é derrubado pelos Packers Karl Brooks (abaixo) e Isaiah McDuffie (D) durante a partida de futebol americano da NFL entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers (AMFOOT-BRA-PACKERS-EAGLES)

4/18 Forças armadas de Brasil e Estados Unidos fizeram uma demonstração no pré-jogo para celebrar 200 anos de diplomacia (Bandeiras Brasil EUA NFL)

5/18 Gramado da NeoQuímica Arena recebeu um tratamento especial para comportar a partida (WhatsApp Image 2024-09-06 at 20.48.04)

6/18 Gramado da NeoQuímica Arena recebeu um tratamento especial para comportar a partida (WhatsApp Image 2024-09-06 at 20.48.27)

7/18 Jaire Alexander, dos Packers, saiu do vestiário com uma bandeira do Brasil em punho. Torcedores foram à loucura (packers brasil)

9/18 Jogadores dos Eagles comemoram após vencer a partida de futebol americano da NFL entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na Neo Química Arena, em São Paulo (AMFOOT-BRA-PACKERS-EAGLES)

10/18 Jayden Reed (C) do Green Bay Packers é derrubado por Zack Baun (abaixo) do Philadelphia Eagles durante a partida de futebol americano da NFL Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, na Neo Química Arena, em São Paulo, Brasil (FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES)

11/18 Jogadores do Philadelphia Eagles e do Green Bay Packers disputam durante a partida de futebol americano da NFL Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, na Neo Química Arena em São Paulo, Brasil (FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES)

12/18 Brayden Narveson (D) do Green Bay Packers chuta a bola durante o jogo da NFL entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles no estádio Neo Química Arena em São Paulo, Brasil (SPO-FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES)

13/18 A cantora brasileira Anitta se apresenta durante o jogo da NFL entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles no estádio Neo Química Arena em São Paulo, Brasil (SPO-FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES-ANITA)

14/18 A cantora brasileira Anitta se apresenta durante o jogo da NFL entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles no estádio Neo Química Arena em São Paulo, Brasil (SPO-FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES-ANITA)

15/18 Avonte Maddox (E) do Philadelphia Eagles e Romeo Doubs do Green Bay Packers brigam pela bola durante o jogo da NFL entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles no estádio Neo Química Arena em São Paulo, Brasil (FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES)

16/18 Jayden Reed, do Green Bay Packers, corre com a bola durante o jogo da NFL entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles no estádio Neo Química Arena em São Paulo, Brasil (FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES)

17/18 Jogadores do Philadelphia Eagles se preparam para uma jogada durante a partida de futebol americano da NFL Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, na Neo Química Arena em São Paulo, Brasil (FBN-BRA-GREEN BAY-PACKERS-PHILADELPHIA-EAGLES)