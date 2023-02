Após se tornar o maior cestinha da história, LeBron James já mira novo recorde na NBA

LeBron James ultrapassou a lenda Kareem Abdul-Jabbar na madrugada desta quarta-feira, 8, alcançando a marca de 38.390 pontos em temporadas regulares da NBA, tornando-se o número um deste fundamento na história. A marca aconteceu na derrota do seu Lakers para o Thunder, pelo placar de 133 a 130.

Agora, o atleta de 38 anos já se concentra em novos recordes e afirma que tem gás ainda para atuar por mais alguns anos. O camisa 6 tem contrato por mais duas temporadas com os Lakers.

“Eu me sinto bem, o meu corpo está bem. A questão vai ser a mente. Se minha mente vai estar motivada para isso. Hoje está. Creio que disputarei mais algumas temporadas em alto nível”, declarou LeBron, logo após a partida.

O ala pode alcançar um patamar que jamais outro atleta sonhou. A marca de 40 mil pontos está próxima de ser batida e, caso mantenha a sua média, próxima a 30 pontos por jogo, ela será batida no início da próxima disputa da NBA. James tem chances de superar o marco ainda neste ano, mas teria de atuar em todos os jogos e cravar uma média de 60 pontos por partida.

“O recorde de pontos do Kareem é um daqueles que ninguém imaginaria ser quebrado. Tanto que perdurou por 39 anos. LeBron é a grande referência para essa nova geração. E, visando isso, o principal videogame da NBA, feito pela empresa 2k, já o colocou como o melhor de toda a liga novamente, com uma nota 98, em sua última atualização. Todas essas ações capitalizam de diversas formas. Com o All-Star Game chegando, a liga também explorará o feito para promover ações e homenagens. Ela sabe trabalhar isso como nenhuma outra”, comenta Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo e responsável por gerenciar contratos em redes sociais entre atletas, empresas e marcas.

E, no próprio final de semana das estrelas (entre os dias 17 e 19 de fevereiro), LeBron James pode pulverizar outra marca, também de Kareem Abdul-Jabbar. Neste ano, ele igualou o número de convocações para o jogo festivo, com 19 aparições e, caso se mantenha saudável, com certeza superará no ano que vem, atuando em seu 20º All-Star Game.

“A longevidade do LeBron é algo impressionante. Ninguém chegou aos 38 anos como ele na NBA. Isso se reflete também fora das quadras, mantendo a sua relevância como um dos principais nomes da liga. No Brasil, recentemente, a NBA divulgou que a sua camisa 6 dos Lakers é a mais vendida. Nos EUA, está em segundo nas vendas, atrás somente de Stephen Curry, dos Warriors. O recorde deverá impulsionar ainda mais a comercialização”, analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo.

LeBron James ainda pode alcançar o topo de assistências. Hoje ele se encontra na quarta posição da história e, nos próximos anos, tem tudo para chegar ao menos na segunda posição. O primeiro, John Stockton, poderá ser superado caso LeBron ainda atue por muitos anos. Hoje a diferença está em 5.452 assistências. Com a sua média hoje de sete por partida, levaria cerca de 778 jogos, ou mais nove temporadas e meia.

Apesar dos números, o Lakers não faz boa campanha, mesmo contando com grandes estrelas como LeBron, Anthony Davis e Russell Westbrook. Hoje a equipe ocupa a 13ª posição no Oeste, longe dos playoffs e até de uma vaga no play-in, repescagem para o mata-mata. De acordo com a Odds&Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o mundo, o time de Los Angeles é somente o 14º favorito ao título. Segundo algumas das principais casas do país, como Esportes da Sorte, Casa de Apostas e Galera.bet, em média, a equipe conta com odds de 51.00 (para cada R$ 1 a aposta vencedora fatura R$ 51).