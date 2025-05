Após queimaduras, Lúcio, campeão mundial brasileiro, segue na UTI

O ex-jogador brasileiro Lucimar da Silva Ferreira, o ‘Lúcio’, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e por muitos anos capitão da Canarinho, continua internado em uma unidade de terapia intensiva após as queimaduras sofridas na última quinta-feira em um acidente doméstico, mas está estável e consciente.

Familiares do ex-zagueiro, que atuou por clubes como Palmeiras, Bayern de Munique e Inter de Milão, explicaram que a decisão médica de mantê-lo na UTI é apenas preventiva e visa garantir uma observação contínua, e não se deve à gravidade do seu estado.

Eles acrescentaram que o ex-atleta de 47 anos já iniciou sessões de fisioterapia e conversa normalmente com os poucos parentes autorizados a visitá-lo.

O que aconteceu com o Lúcio?

Lúcio foi internado na quinta-feira no Hospital de Brasília, após sofrer queimaduras em 18% do corpo devido à explosão de uma lareira ecológica que manuseava em sua residência na capital federal.

Desde então, está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional, que oferece cuidados médicos especializados no tratamento de queimaduras.

O ex-zagueiro da seleção brasileira “permanece estável e consciente, sob os cuidados da equipe especializada em queimaduras. No sábado, ele passou por curativos nas lesões e apresenta boa evolução clínica”, conforme o boletim médico mais recente divulgado pelo Hospital de Brasília.

Carreira de Lúcio

Último campeão mundial de 2002 a se aposentar, Lúcio encerrou sua carreira no futebol profissional em 2019, quando defendia o Brasiliense, clube da segunda divisão com sede em Brasília.

Lúcio começou a carreira no Guará em 1997 e passou, no Brasil, por clubes como Internacional, São Paulo, Palmeiras, Gama e Brasiliense. Na Europa, jogou pelos alemães Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, além dos italianos Juventus e Inter de Milão.

Além do título da Copa do Mundo em 2002, conquistou duas edições da Copa das Confederações com a seleção brasileira e uma Liga dos Campeões da Europa com a Inter, em 2010.