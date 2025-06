O julgamento de Lucas Paquetá, acusado de manipulação de apostas esportivas, foi concluído nesta semana, mas o meia do West Ham só terá a resposta definitiva dentro de um prazo de um a dois meses, conforme divulgado pelo jornal inglês The Guardian.

Paquetá enfrenta acusações graves de violar a Regra E5.1 da Federação Inglesa de Futebol (FA), que proíbe qualquer tentativa de influenciar, direta ou indiretamente, o resultado ou qualquer aspecto de uma partida para fins impróprios, especialmente relacionados a apostas.

Acusações graves e impacto nas investigações

Segundo a FA, Paquetá teria intencionalmente buscado receber cartões amarelos em quatro jogos da Premier League (contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth) para afetar o mercado de apostas e beneficiar pessoas próximas a ele financeiramente.

Além disso, o jogador foi acusado de dificultar a investigação ao não cooperar plenamente, o que configura violações adicionais.

Consequências para a carreira de Paquetá

O risco para Paquetá é severo: se considerado culpado, ele poderá ser banido do futebol para sempre, com a Federação Inglesa podendo solicitar à FIFA que a punição seja estendida a todas as competições sob sua jurisdição.

Não há possibilidade de punição branda ou suspensão temporária; o veredito será definitivo, com absolvição ou banimento.

Aceitação do processo e impacto na carreira

O processo, que se arrasta desde 2023, já afetou diretamente a carreira do jogador, que teve uma transferência milionária ao Manchester City frustrada em razão das investigações.

O West Ham também manifestou insatisfação com o longo prazo para a divulgação da decisão, pois isso impacta o planejamento do clube para as próximas janelas de transferências.

Enquanto aguarda a decisão, Paquetá tem enfrentado momentos difíceis, como o episódio recente em que chorou após receber um cartão amarelo em campo, situação que gerou repercussão e um desabafo emocionado da esposa, Duda Fournier, que afirmou que a família vive um "pesadelo" há dois anos e que o jogador mantém a calma apesar das acusações sem provas concretas.