Ao vivo Brasil x Suíça: que horas começa o primeiro jogo da Seleção na Copa do Mundo 2022

A seleção Brasileira enfrenta a Suíça nesta segunda-feira, 28, às 13h, no estádio 947, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.

O jogo entre as duas seleções que venceram na estreia pode terminar em classificação. Caso uma das equipes vença e Camarões e Sérvia fiquem no empate, o grupo G terá o primeiro classificado para as oitavas de final.

As seleções já se enfrentaram 10 vezes na história. Foram três vitórias do Brasil, duas da Suíça e quatro empates. Em Copa do Mundo, as equipes se enfrentaram em 1950 e 2018, com dois empates.

Que horas começa e como assistir ao vivo o jogo do Brasil

A partida entre Brasil e Suíça, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV.

A partida entre Brasil x Suíça será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube.

O jogo entre Brasil x Suíça pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV.

