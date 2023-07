AO VIVO: Acompanhe o sorteio do mando de campo da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, 17, às 13h, ocorrerá o sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil 2023, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Após cinco fases, quatro equipes disputam uma vaga na grande final.

Nesta fase de semifinal teremos um confronto entre os estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Flamengo mede forças contra o Grêmio, mirando se classificar para a final pelo segundo ano consecutivo. Já o Grêmio, busca retornar a uma decisão após 3 anos.

Na outra chave, a competição tera um clássico paulista. O São Paulo, que ainda busca seu primeiro título na competição, enfrenta o Corinthians, que quer conquistar o seu quarto troféu do torneio.

Veja os Times classificados para as semifinais da Copa do Brasil

Grêmio

Flamengo

São Paulo

Corinthians

