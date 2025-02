Antônio Lima, bicampeão mundial pelo Santos, morre aos 83 anos

Bicampeão mundial com o Santos em 1962 e 1963, o ex-jogador Lima faleceu nesta segunda-feira aos 83 anos. Conhecido como "Curinga da Vila", estava internado há um mês por complicações nos rins e no coração.

Nesta segunda-feira, 3, o Santos decretou luto oficial de sete dias, com a bandeira a meio mastro. Detalhes sobre velório e sepultamento serão divulgados posteriormente.

Antônio Lima dos Santos vestiu a camisa do Peixe entre 1961 e 1971. Além dos títulos mundiais, conquistou a Libertadores (1962 e 1963), a Recopa Mundial (1968), seis Campeonatos Brasileiros (1961 a 1968) e sete Paulistas (entre 1961 e 1969).

Nascido em São Sebastião do Paraíso (MG), iniciou a carreira em equipes juvenis amadoras de São Paulo. Aos 16 anos, assinou com o Juventus após ser observado por Osvaldinho, ex-jogador do Palmeiras. Foi promovido ao time principal pelo técnico José Carlos Bauer.

Em 1959, ainda pelo Juventus, testemunhou Pelé marcar um dos gols mais icônicos de sua carreira, chapelando três adversários. No Santos, atuou como lateral-direito e meio-campista, sendo titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966.

Defendeu o Peixe em 692 jogos e marcou 63 gols, tornando-se o quarto atleta que mais vestiu a camisa do clube, atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe. Pela Seleção Brasileira, disputou 18 partidas e marcou seis gols.

Após deixar o Santos, jogou pelo Jalisco Guadalajara (México), Fluminense e Tampa Bay Rowdies (EUA), encerrando a carreira na Portuguesa Santista.

Ao se aposentar, dedicou-se ao Santos, atuando como coordenador e treinador das categorias de base e participando de eventos do clube. No ano passado, esteve presente nas apresentações de Otero e Luan Peres.