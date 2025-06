Antes do confronto pelo Mundial, torcedores do Bayern ameaçam o Flamengo em mensagem: 'Derrotado'

O Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O time alemão foi derrotado pelo Benfica e terminou a fase de grupos na segunda posição do grupo C. A notícia de que os Bávaros terão pela frente o Rubro-Negro gerou grande repercussão na Alemanha, especialmente entre os torcedores do clube.

A última rodada da fase de grupos trouxe um resultado inesperado. Com isso, dois dos maiores clubes do futebol mundial se enfrentarão já nas oitavas de final. O duelo entre Flamengo e Bayern de Munique está marcado para domingo, 29, às 17h (horário de Brasília).

Após a derrota para o Benfica e a confirmação do confronto contra o Flamengo, os torcedores do Bayern começaram a se manifestar nas redes sociais, mostrando sua opinião sobre o desafio iminente.

Confira a reação dos torcedores do Bayern de Munique

"É melhor ser derrotado cedo do que ser humilhado pela realidade mais tarde", diz a publicação.

"O meia Giorgian de Arrascaeta fala de um "momento especial": "Jogar contra um time deste nível é uma oportunidade que alguns de nós nunca tivemos antes." 4-0 Bayern", escreveu outro.

So sieht die Gruppe C nach dem letzten Gruppenspiel beim #FIFACWC aus! 📊 #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/aaVE5ApOZ4 — FC Bayern München (@FCBayern) June 25, 2025

"Uma derrota completamente desnecessária. Por que não conseguem marcar um gol? Sem gol, estão 100% eliminados do Flamengo''

💬 Coach #Kompany nach #SLBFCB: "Wir haben uns in der zweiten Hälfte viele Chancen erspielt, nach der Pause wirklich gut gespielt. Aber so ist Fußball: Wenn man Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Torwart hat und auch andere klare Möglichkeiten, diese aber nicht nutzt, zahlt man… pic.twitter.com/62Gvvoaelj — FC Bayern München (@FCBayern) June 24, 2025

Quando será o jogo Flamengo x Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes?

O Flamengo e o Bayern de Munique se enfrentam neste domingo, 29, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.