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Fase de grupos copa 2026

Antes de Brasil x Japão, estádio do jogo de hoje sediou maior festival de rodeio do mundo

O AT&T Stadium é o maior estádio da Copa do Mundo de 2026

Em 1º de maio, a Fifa assumiu a operação da arena e iniciou os trabalhos de adaptação, com foco principal na instalação do gramado (Divulgação)

Em 1º de maio, a Fifa assumiu a operação da arena e iniciou os trabalhos de adaptação, com foco principal na instalação do gramado (Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 13h55.

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O palco que recebe Vini Jr., Neymar e outros destaques de Brasil e Japão nesta segunda-feira, pela segunda fase da Copa do Mundo, teve, até poucos meses atrás, uma rotina bastante diferente. Em vez de jogadores e bolas, o espaço era ocupado por touros, cavalos e cowboys.

Segundo o GE, o Estádio de Houston, no Texas, sediou em março o maior festival de rodeio do mundo, reunindo mais de 2,6 milhões de espectadores ao longo de 20 dias. Para abrigar a Copa, o local passou por uma transformação ampla e em curto prazo.

Em 1º de maio, a Fifa assumiu a operação da arena e iniciou os trabalhos de adaptação, com foco principal na instalação do gramado. Embora a etapa final tenha durado cerca de cinco semanas, o processo começou aproximadamente um ano e meio antes, com o cultivo da grama em fazendas no Colorado, sob condições controladas. O material foi posteriormente transportado ao Texas em caminhões refrigerados.

Drenagem e camadas de areia

Sob o campo, foi montada uma estrutura composta por sistema de drenagem, além de camadas de areia e estabilização. Diante das altas temperaturas típicas desta época do ano — a previsão para esta segunda-feira em Houston é de 35ºC —, o estádio opera com cobertura fechada e ar-condicionado ajustado a 21ºC desde o início do mês.

A medida foge ao padrão adotado em jogos de futebol americano, quando a climatização costuma ser iniciada apenas na véspera das partidas. No entanto, a manutenção da grama natural exige condições controladas de temperatura.

Para complementar o cuidado com o campo, foram instalados painéis de iluminação LED importados da Holanda, responsáveis por simular luz solar e preservar a qualidade do gramado entre os jogos, segundo o GE.

Casa do Houston Texans, da NFL, e palco de grandes eventos e shows, o estádio tem capacidade para 68.777 pessoas e estará lotado nesta tarde, com ingressos esgotados.

Na atual edição da Copa, a arena já recebeu cinco partidas. Após o confronto entre Brasil e Japão, ainda sediará mais um jogo, entre Canadá e o vencedor do duelo entre Holanda e Marrocos.

Estádios da Copa: AT&T Stadium é o maior palco do Mundial

O AT&T Stadium é o maior estádio da Copa do Mundo de 2026. Localizada em Arlington, no Texas, a arena tem capacidade para cerca de 94 mil espectadores e receberá nove partidas do torneio, incluindo uma das semifinais.

Conhecido por sua estrutura monumental, o estádio ocupa uma área de aproximadamente 2.300 metros quadrados e está entre os principais palcos esportivos dos Estados Unidos.

Durante o Mundial, a arena recebeu jogos da fase de grupos e agora no mata-mata.

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