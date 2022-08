Aniversário do Palmeiras: time completa 108 anos e ganha cachaça oficial

Nesta sexta-feira, 26 de agosto, o Palmeiras completa 108 anos de existência. O clube foi fundado por imigrantes italianos na cidade de São Paulo em 1914 e, para celebrar, a Seleta lançou uma cachaça exclusiva para o time.

A marca se inspirou na torcida palmeirense para produzir um rótulo que possui como referência o uniforme do time. De cor levemente dourada e brilhante, com aroma adocicado e frutado, a cachaça é destilada em alambiques de cobre e armazenada por dois anos e meio em tonéis de umburana. Possui graduação alcoólica de 42% e é envasada em garrafas de 700ml. A a Cachaça Seleta do Verdão passa a fazer parte da linha Seleta Times que já contempla as cachaças do Cruzeiro e do Atlético Mineiro.

“O Brasil é o país do futebol, então nada mais justo do que lançar uma cachaça especialmente para um time com muita história e com milhões de torcedores fanáticos. Nossa expectativa é que os palmeirenses brindem muitas vitórias e conquistas acompanhados da nossa Seleta do Verdão”, afirma Gilberto Luiz, diretor executivo da marca.

O produto pode ser adquirido no site oficial da marca, www.lojaseleta.com.br, pelo preço de R$ 39,90.