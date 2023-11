Anderson Spider Silva: tudo o que você precisa saber sobre a série biográfica do lutador

Promovida pelo Paramount+, "Anderson Spider Silva", série que conta vida do lutador que se tornou um dos mais importantes atletas do mundo, reuniu celebridades de diversas áreas em São Paulo, na noite de quinta-feira, 16.

Além do próprio Anderson, estavam presentes os integrantes do elenco estelar da série: Seu Jorge, William Nascimento, Tatiana Tiburcio, Dudu Azevedo, Bruno Vinicius. Douglas Silva, Iza Moreira, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Livia Silva, e Vaneza Oliveira.

É muito gratificante! É um pouco assustador, mas ao mesmo tempo é muito bom ver a série. Toda vez que eu vejo eu me emociono! Não é uma história sobre o Anderson, é sobre uma família negra tradicional, que venceu muitas barreiras através do amor, através do afeto. A mensagem que a série passa é sobre isso, destacou Anderson Silva.

Série destaca a vida de Anderson Silva fora do octógono

A história mostra o lutador em Curitiba, onde vive com sua tia e conhece o amor de sua vida. Com um filho a caminho, começa a lutar profissionalmente e encontra sua verdadeira vocação. Após um torneio no Japão, conquista seu primeiro título internacional, o que faz com que sua carreira decole até ele se tornar campeão mundial. Porém, a fama o afasta dos seus e ele enfrenta diversas dificuldades. Anderson se reinventa conseguindo, através da sua perseverança, foco e vontade de voltar a fazer o que mais gosta: lutar.

Com produção executiva de Anderson Silva, criada por Marton Olympio e tendo Caito Ortiz como diretor geral, a série conta com os atores: William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretando Anderson Silva, em suas fases adulta, adolescente e infantil, respectivamente.

Em entrevista para a EXAME, Caito Ortiz afirmou que buscou explorar a vida particular do lutador. "Quando a gente começou a escrever a série, entrevistamos o Anderson várias vezes. Do que ele ia contando pra gente, fomos adaptando e contando historinhas no meio dessa grande história da vida dele! É uma conto de superação, de um "super herói preto" em um Brasil racista, que precisa de uma reparação histórica! É muito bonito poder contar a vida de um homem preto sem usar arma, sem uma mulher negra objetificada. A série é sobre família e fico muito orgulhoso de fazer parte, destacou.

William Nascimento, que interpreta o lutador na fase adulta, destacou o processo de construção do personagem e afirmou que o lutador o ajudou muito: "Anderson foi um cara que me ajudou bastante! Eu sempre fui fã e conheci o MMA através dele. Toda vez que eu ia gravar mandava mensagem pra ele perguntado: Isso tá legal? Como eu faço isso aqui? Anderson foi um cara fundamental para a criação da série, destacou.

A atração também tem o renomado cantor e ator Seu Jorge, que interpreta o tio do lutador. Em exclusiva para a EXAME, ele destacou a amizade com o atleta. "Quando morei em Los Angeles, eu encontrava direto com Anderson! Lá tinha uma turma de brasileiros e acabamos ficando amigos. Além disso teve a identidade, da questão preta, da causa! No olhar a gente se reconhece e isso é uma coisa nossa e que nos deixou amigos, destacou.

Os 5 episódios de "Anderson Spider Silva" podem ser conferidos com exclusividade no Paramount+, no Brasil e todos os mercados internacionais em que o serviço está disponível, incluindo: demais países da América Latina, Caribe, Canadá, Reino Unido, Austrália, Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Suíça e Coreia do Sul. A série foi produzida em parceria com a Pródigo Filmes.

Confira o trailer: