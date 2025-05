Ancelotti insiste que só vai falar sobre seu futuro após fim da temporada

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistiu neste sábado (3) que só falará sobre seu futuro após o final da temporada, em 25 de maio, em alusão à sua possível saída para assumir o comando da seleção brasileira.

"A verdade é que tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pela minha torcida. Ao mesmo tempo, tenho respeito por eles. Por isso, falarei sobre o meu futuro no dia 25 (data da última partida da LaLiga) e não antes", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva antes do jogo contra o Celta de Vigo, no Bernabéu.

Com cinco partidas restantes no campeonato espanhol, o Real Madrid continua na briga pelo título, a quatro pontos do líder FC Barcelona.

Ancelotti acrescentou que o dia em que ele deixar Madri, "será uma despedida fantástica". "Tenho muito carinho pelo clube. Nunca discutirei com o clube e não permitirei brigas com ele no último dia", afirmou o técnico italiano.

"Obviamente, foi uma temporada mais complicada do que o normal. Obviamente, em comparação com a temporada passada, que foi perfeita", reconheceu Ancelotti.

Segundo a imprensa espanhola, Ancelotti já teria chegado a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir como técnico da Seleção quando seu contrato com o Real Madrid se encerrar.

"Meu objetivo é me preparar bem para o jogo de amanhã e tentar vencer. E depois, me preparar bem para o próximo jogo, que será muito importante e nos dará a oportunidade de lutar ainda mais nesta competição", enfatizou Ancelotti.

Sob o comando do técnico italiano, o Real Madrid conquistou três Ligas dos Campeões e duas LaLiga, entre muitos outros títulos.