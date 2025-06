Ancelotti estreia hoje pela Seleção Brasileira; relembre as estreias dos últimos 5 técnicos

Carlo Ancelotti estreia no comando da Seleção Brasileira nesta quinta-feira, 5, em um jogo contra a seleção do Equador.

A troca de comando técnico na Seleção Brasileira reflete mudanças na estratégia, na forma de jogo e nas prioridades da equipe.

As estreias dos últimos cinco treinadores apresentam diferentes contextos, resultados e abordagens que influenciaram o desenvolvimento do time.

Dorival Júnior – 23 de março de 2024

Dorival Júnior assumiu a Seleção em um momento turbulento e estreou em um amistoso contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres.

O Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Endrick aos 35 minutos do segundo tempo, encerrando um jejum de 29 anos sem vitórias em Wembley. A partida mostrou um Brasil competitivo, mas Dorival já pregava moderação e paciência para o início de seu trabalho.

Fernando Diniz – 8 de setembro de 2023

Fernando Diniz iniciou seu ciclo na Seleção com uma vitória expressiva, goleando a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols brasileiros foram marcados por Rodrygo (duas vezes), Neymar (duas vezes) e Raphinha, enquanto Ábrego fez o gol boliviano. Essa estreia animou os torcedores, mostrando um time ofensivo e dominante.

Ramón Menezes (interino) – 25 de março de 2023

Ramón Menezes assumiu interinamente após a saída de Tite e teve uma estreia difícil contra o Marrocos, em Tânger, com derrota por 2 a 1. Essa partida, realizada fora de casa, não trouxe bons sinais para o trabalho do ex-jogador, que não conseguiu evitar a derrota em seu primeiro compromisso.

Tite – 1º de setembro de 2016

Tite estreou com vitória convincente contra o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, vencendo por 3 a 0. Gabriel Jesus marcou duas vezes e Neymar fez o terceiro gol.

Essa estreia foi o pontapé inicial de um ciclo que duraria quase seis anos, com desempenho sólido, embora tenha terminado com eliminações em Copas do Mundo.

Dunga (segunda passagem) – 5 de setembro de 2014

Na sua segunda passagem, Dunga estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, em amistoso realizado no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos.

Neymar marcou o gol da vitória aos 38 minutos do segundo tempo. Essa estreia trouxe esperança após o traumático 7 a 1 na Copa de 2014, mas o ciclo de Dunga duraria apenas dois anos.

Resumo das estreias dos últimos cinco técnicos da Seleção Brasileira: